شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى العريش يستقبل عددًا من المصابين أثناء ذبح الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى العريش العام عددا من المواطنين المصابين أثناء ذبح الأضاحى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد مصدر طبى أن جميع الإصابات في اليدين.. مشيرا إلى أن الطواقم الطبية قامت بالإجراءات اللازمة تجاه المصابين من تخييط الغرز وتقديم العلاج اللازم، وأن جميع المصابين قد خرجوا من المستشفى بعد تلقى العلاج.

يذكر أنه عقب صلاة العيد يتجه أبناء سيناء إلى منازلهم لنحر الذبائح.. حيث يحرص كل منهم على ذبح أضحيته بنفسه، وذلك تمشيا مع السنة النبوية.. فكل منهم يجيد الذبح وسلخ وتقطيع الأضحية وباقى الذبائح.