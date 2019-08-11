محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتهاء إصلاح المبنى الشمالي لمعهد الأورام من آثار الانفجار التي خلفها بمبنى معهد الأورام، الأحد الماضي.
وكتب الخشت، على صفحته بـ"فيسبوك": "أيام لا تتجاوز أصابع اليد، والوضع الآن وصل لإصلاح وتجديد الأجزاء التي تضررت في المبنى الشمالي، أكثر من أربعة أدوار يتم تجديدها".
وتابع: "المبنى الشمالي تقريبا جاهز. يتبقى في هذا المبنى بعض أعمال الأسانسيرات والتكييف وبعض أعمال المياه.. العمل جارٍ في باقي المباني وأعمال الواجهات، وفي الوقت نفسه الخدمة الطبية مستمرة، نعم مصر تستطيع شعبا ودولة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسبوع من الحادث.. الخشت يعلن انتهاء إصلاح المبنى الشمالي لمعهد الأورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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