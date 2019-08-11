بعد أسبوع من الحادث.. الخشت يعلن انتهاء إصلاح المبنى الشمالي لمعهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتهاء إصلاح المبنى الشمالي لمعهد الأورام من آثار الانفجار التي خلفها بمبنى معهد الأورام، الأحد الماضي.

وكتب الخشت، على صفحته بـ"فيسبوك": "أيام لا تتجاوز أصابع اليد، والوضع الآن وصل لإصلاح وتجديد الأجزاء التي تضررت في المبنى الشمالي، أكثر من أربعة أدوار يتم تجديدها".

وتابع: "المبنى الشمالي تقريبا جاهز. يتبقى في هذا المبنى بعض أعمال الأسانسيرات والتكييف وبعض أعمال المياه.. العمل جارٍ في باقي المباني وأعمال الواجهات، وفي الوقت نفسه الخدمة الطبية مستمرة، نعم مصر تستطيع شعبا ودولة".