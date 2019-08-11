​توافد المواطنين على مجازر الجمهورية لذبح الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
توافد المواطنون على مجازر الجمهورية عقب أداء صلاة العيد لذبح الأضاحى بطريقة آمنة.
وقال حمادة سيف، المسئول عن الجزارين بمجزر البساتين، إن عدد الجزارين يتجاوز الـ100 جزار داخل المجزر، مؤكدًا أنهم ينتظرون هذه المناسبة كل عام لتحقيق ربح يتراوح بين 250 إلى 300 جنيه.
وأضاف سيف، في تصريحات لمصراوي، أن المجزر يطبق الشروط الصحية السليمة من توفير أختام وتوقيع الكشف على المذبوحات قبل ذبحها.
وأكد عمر محمود، جزار، أن الأكثر ذبحا هذا العيد أنواع العجول والجاموس، مشيرًا إلى انخفاض أسعار الماشية زاد من كثرة الزبائن.
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