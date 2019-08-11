شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس تهنئ الشعب بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن تهنئتها للشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «كل عام وشعب مصر العظيم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا قيم التراحم والتسامح، أعاده الله علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات».

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