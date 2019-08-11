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شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة عيد الأضحى في مسجد عمرو بن العاص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت ساحة مسجد عمرو بن العاص توافد آلاف المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء احتفالية.
صلاة عيد الأضحى بمسجد عمرو بن العاص
صلاة عيد الأضحى بمسجد عمرو بن العاص
صلاة عيد الأضحى بمسجد عمرو بن العاص
صلاة عيد الأضحى بمسجد عمرو بن العاص
احتفالات وصلاة العيد بمسجد مصطفى محمود
صلاة عيد الأضحى بمسجد عمرو بن العاص
صلاة عيد الأضحى بمسجد عمرو بن العاص
صلاة عيد الأضحى بمسجد عمرو بن العاص
صلاة عيد الأضحى بمسجد عمرو بن العاص
صلاة عيد الأضحى بمسجد عمرو بن العاص
صلاة عيد الأضحى بمسجد عمرو بن العاص
صلاة عيد الأضحى بمسجد عمرو بن العاص
صلاة عيد الأضحى بمسجد عمرو بن العاص
صلاة عيد الأضحى بمسجد عمرو بن العاص
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