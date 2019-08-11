شكرا لقرائتكم خبر عن اختلاط السيدات والرجال أثناء تأدية صلاة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقطت عدسات «المصري اليوم» اختلاط السيدات والرجال أثناء تأدية صلاة عيد الأضحى في ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. كان قد توافد المصلين مصطحبين الأطفال والبالونات للاحتفال بالعيد. احتفالات وصلاة العيد بمسجد مصطفى محمود احتفالات وصلاة العيد بمسجد مصطفى محمود احتفالات وصلاة العيد بمسجد مصطفى محمود

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