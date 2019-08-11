شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بعيد الأضحى المبارك. وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام».

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