شكرا لقرائتكم خبر عن وسط أجواء من الفرحة.. الآلاف بالمحافظات يؤدون صلاة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الآلاف من مواطنى المحافظات صلاة عيد الأضحى المبارك فى الميادين الكبرى والمساجد .

ففي محافظة الإسماعيلية، ووسط أجواء من الفرحة ودعوات بالنصر لمصر فى حربها ضد الإرهاب أدى الآلاف صلاة عيد الأضحى بأنحاء قرى ومدن المحافظة.

وفي الإسكندرية أدى الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد تحت إشراف تام من وزارة الأوقاف.

وتناولت خطبة العيد مناسك الحج والتعاليم الواجب اتباعها في العيد والآداب الإسلامية في العيد وضوابطها وأحكامها، و ما يستحب في أيامه من أعمال، وشدد الخطباء على أهمية صلة الأرحام وأهمية التسامح ونبذ الخلافات.

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وسيطر التقاط سلفى العيد على الأجواء الاحتفالية عقب انتهاء الصلاة فضلا عن توزيع هدايا الأطفال.

وفي محافظة القليوبية، أدي الدكتور علاء مرزوق، المحافظة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر، رفقة عدد من قيادات المحافظة وسط أجواء احتفالية.

وفي بني سويف، أدى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة، وعقب الصلاة شارك المحافظ المواطنين فرحتهم بالعيد وصافح المواطنين والتقط الصور التذكارية معهم.

وفي الوادي الجديد، أدى جموع المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك فى 72 ساحة صلاة فى الخلاء و640 مسجد حكوميًا وأهليا، وتقدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد المصلين بساحة الصلاة رفقة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وتبادل المحافظ التهانئ مع المواطنين عقب صلاة العيد.



وفي البحر الأحمر، أدى اللواء أحمد عبد الله، المحافظ، رفقة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الميناء الكبير بالغردقة وسط حشود كبيرة من الأهالي والمواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد بمسجد الميناء، ووجه المحافظ التهنئة لجموع الشعب المصري عامة.