شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تبدأ في ذبح الأضاحي تحت إشراف الطب البيطري بمحافظات الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بدأت صباح الأحد، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك في ذبح الأضاحي داخل المجازر المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري في كافة محافظات الجمهورية، مضيفا أن عملية الذبح سوف تستمر حتى عصر آخر أيام التشريق الثلاثة (رابع أيام العيد).

وأوضح فؤاد- في تصريح صحفي اليوم- أن رؤوس الماشية من العجول البلدي والبالغ عددها 715 عجلا، والتي سيتم ذبحها ضمن مبادرة (أضحيتك فرحة ليك وليهم) تم اختيارها بعناية شديدة وفقا للأحكام الشرعية للأضحية، لافتا إلى أنه سيعقب عملية الذبح عملية «التشفية والتقطيع والتعبئة والتوزيع» في جميع المحافظات حتى يتسنى توزيع لحوم الأضاحي على القرى الأكثر احتياجا .

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وأشار إلى أن الجمعية ستقوم- بعد خمس ساعات من الآن وفي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك وبعد صلاة العيد (بتوقيت البرازيل) ولمدة أربعة أيام تنتهي مع عصر رابع أيام العيد في ذبح رؤوس الماشية التي تم التعاقد عليها من خلال لجنة الجمعية ووفقا لأحكام الشريعة وبالتعاون مع المجلس الإسلامي بالبرازيل، ثم يتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية .

وأوضح فؤاد أن ما سيتم ذبحه في البرازيل من لحوم الاضاحى لصالح الجمعية يبلغ نحو مليون ونصف المليون كيلو لحوم برازيلية، سيتم توزيعها بمجرد وصولها إلى البلاد .

وكانت جمعية الأورمان قد أخذت رأي دار الإفتاء المصرية في مشروع صك الأضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الأضاحي خارج بلد المضحي وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى، حيث أجازت دار الإفتاء المصرية مشروع صك الأضحية واعتبرته من السنة الحسنة.