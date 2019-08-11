​بالصور- صلاة عيد الأضحى بمسجد عمرو بن العاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
تصوير- فريد قطب:
أدى مئات المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح الأحد، في ساحة مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة.
ودارت خطبة العيد عن آداب الذبح والتعاليم الواجب إتباعها في العيد والآداب الإسلامية في العيد وضوابطه وأحكامه، وما يستحب في أيامه من أعمال.
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