المفتي في خطبة عيد الأضحى: نشهد ملحمة وطنية ستؤتي وطنًا قويًا في مقتبل الأيام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن إدارك الشعب المصري لأوضاع البلاد سيقف حائلا أمام الذين يزيفون الحقائق ويروجون الشائعات. وأضاف علام في خطبة صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة في مدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نقدر تضحيات رجال الجيش والشرطة لحماية الوطن، ونقدر تضحيات الشعب المصري وثقته في قيادته للعبور بالبلاد للتنمية والإصلاح". Advertisements ولفت إلى أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض بحديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. وتابع: "حدثت ملحمة وطنية ستؤتي وطنًا قويًا في مقتبل الأيام".

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