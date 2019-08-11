محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.
وبدأت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد بتلاوة من آيات الذكر الحكيم.
وحضر الصلاة مع الرئيس السيسي عدد من كبار رجال الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة بالعلمين الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.