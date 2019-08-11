السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة بالعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

وبدأت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد بتلاوة من آيات الذكر الحكيم.

وحضر الصلاة مع الرئيس السيسي عدد من كبار رجال الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.