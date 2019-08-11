أخبار مصر | شاهد.. آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد أبو بكر الصديق بشيراتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد أبو بكر الصديق بشيراتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الآلاف من مواطني شيراتون صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد أبو بكر الصديق بمحافظة القاهرة، حيث ازدحمت ساحة المسجد بالمصلين.

وشهدت ساحة المسجد توافد الآلاف من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والسعادة على وجوه المصلين احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وتكبيرات المصلين التي أضفت الأجواء الروحانية بساحة المسجد خلال الصلاة.

وتوافد المصلون مصطحبين الأطفال ومعهم الألعاب الترفيهية والبلالين لإضفاء البهجة على وجوه أبنائهم احتفالاً بالعيد، وشهد محيط المسجد تشديدات أمنية لقوات الأمن وتواجدت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين احتفالات المواطنين.