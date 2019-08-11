أخبار مصر | توافد آلاف المصلين على الأزهر والحسين لأداء صلاة عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توافد آلاف المصلين على الأزهر والحسين لأداء صلاة عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ توافد الألاف من المصلين على الجامع الأزهر والحسين، بمحافظة القاهرة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث توافد المصلون على الأزهر والحسين مصطحبين معهم الأطفال وسط أجواء من الفرحة احتفالا بالعيد.

وشهد محيط الجامع الأزهر والحسين إجراءات أمنية مشددة من قبل الأمن لتأمين صلاة عيد الأضحى المبارك، فيما ازدحمت ساحات المسجدين بالمصلين قبل دقائق من صلاة عيد الأضحى المبارك.

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حدد مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذى يوافق أول أيامه اليوم الأحد فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث تكون فى مدينة القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة بالتوقيت المحلى.