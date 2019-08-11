شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة بالعلمين الجديدة.. «بث مباشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، إلى مسجد الماسة فى مدينة العلمين الجديدة، لأداء صلاة عيد الأضحى. Advertisements وبدأت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد بتلاوة من آيات الذكر الحكيم وحضر الصلاة مع الرئيس السيسي الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة ،وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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