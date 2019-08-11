شكرا لقرائتكم خبر عن بدء شعائر صلاة عيد الأضحى من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة.. «بث مباشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الماسة فى مدينة العلمين الجديدة، بتلاوة من آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوى. Advertisements ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم،الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك. وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.

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