أخبار مصر | رئيس بعثة الحج: الأربعاء عودة أول رحلات الحجاج من السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج: الأربعاء عودة أول رحلات الحجاج من السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدكتور محمد عبدالعاطي، الموارد المائية والرى، ورئيس بعثة الحج أن أول رحلات عودة الحجاج من الأراضى ستكون الأربعاء 14 أغسطس، على أن تنتهى رحلات العودة الخميس 5 سبتمر، وأنه يتم التواصل بين أفراد بعثات الحج الثلاث على مدار 24 ساعة لحل أى عقبات تواجه الحجاج.

وأضاف رئيس بعثة الحج أن وزارة الطيران وجهت جميع العاملين بتقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن على مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى، والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة لانسيابية الجسر الجوى وضمان راحة الحجاج ، وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على أكمل وجه دون أي معوقات.

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ونقلت مصر للطيران هذا العام أكثر من 74 ألف حاجاً إلى الأراضى المقدسة بمعدل 24000 حاج من حجاج القرعة و12000 حاج من حجاج التضامن الاجتماعى و7000 حاج من حجاج الترانزيت و10500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد و11000 حاج من حجاج العمل والزيارة، بخلاف 9500 من حجاج دولتى مالى وفلسطين.

وسيرت الشركة من مطار القاهرة 351 رحلة جوية بواقع 206 رحلة جوية إلى جدة و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، منهم 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلى جدة على متنهم 4600 حاج و8 رحلات جوية من الأقصر على متنهم 1800 حاج ورحلتين من أسوان على متنهم 500 حاج، و رحلة واحدة من الغردقة على متنها 240 حاجًا.