شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يطمئن على استعدادات مدينة الطور لاستقبال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء السبت، بجولة تفقدية بمدينة طور سيناء للوقوف على آخر استعدادات المدينة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

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ووجة بعدم الذبح خارج المجزر للحفاظ على الصحة العامة كما تفقد جاهزية استعدادات الساحات المعدة للصلاة من ناحية الفرش وكمية استيعاب المصلين من الرجال والنساء والاطفال التى اعدت المحافظة لهم كميات كبيرة من الحلوى ولعب الاطفال.

كما اطمان على كل الاستعدادات الامنية داخل وخارج المدينة وامر بعمل دوريات مرورية امام الملاهى لعدم تكدس السيارات وكذا رفع درجة الاستعداد فى كافة المرافق الخدمية والمستشفيات لاستقبال اية طوارىء ، وتفقد بعض الملاهى والمتنزهات والحدائق العامة وأكد على صلاحية الالعاب لتفادى وقوع اي حوادث.

وشاهد المحافظ عرضا فنيا لفرقة العريش للفنون الشعبية بقصر الثقافة وامر مدير الثقافة بالاستعانة بمدرب الفرقة لعمل فرقة مماثلة للمحافظه ، كما قام باستقبال النائب غريب حسان عضو مجلس النواب للوقوف على حل مشاكل المواطنين ، وذلك فى حضور اللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة واحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء.