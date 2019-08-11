شكرا لقرائتكم خبر عن وفد قوى الحرية والتغيير السودانية يصل إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل القاهرة، مساء السبت، وفد رسمي من قوى الحرية والتغيير، في إطار الجهود التي تبذلها مصر لحل القضايا الخلافية بين الأشقاء في السودان.

ويضم الوفد عددا من القيادات أبرزهم عمر الدقير، على الريح السنهوري، مدني عباس، بابكر فيصل، وجدي صالح، كمال اسماعيل.

وتأتي زيارة الوفد متزامنة مع المباحثات التي بدأت بالقاهرة أمس مع قيادات الجبهة الثورية السودانية.