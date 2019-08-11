شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: الموافقة على استغلال «دسوق للبترول» 6 أفدنة لحفر بئر غاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على استغلال شركة دسوق للبترول مساحة 6 أفدنة و17 قيراطاً، بحوض السيال ناحية شابه بمركز دسوق لحفر بئر غاز 4-1 DSQ، مع تعويض المضارين طبقا للقانون واستيفاء اشتراطات وموافقات الجهات المعنية اﻷخري، بناءً على طلب محافظ كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المشروع من المشروعات القومية الهامة والعاجلة ذات النفع العام والتي تخدم الاقتصاد القومي والمستثناه من الحظر الوارد بالقرار الوزاري 615 لسنة 2016م .