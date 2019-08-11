شكرا لقرائتكم خبر عن أبوشقة: 75% «قوائم» و25% «فردي».. النظام الأمثل لبناء الدولة العصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن نظام القائمة هو الأمثل لمرحلة بناء الدولة العصرية التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن التوسع فيها أمر مطلوب لدفع الأحزاب للتعاون وبناء تكتلات سياسية قوية.

وأضاف أبوشقة، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن نظام القوائم يساعد فى فرز حزبين أو 3 أحزاب قوية تنظم المشهد السياسى المكتظ بالأحزاب الصغيرة.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية، كيف ترى باعتبارك رئيسا لأقدم حزب سياسى فى مصر، مر بالعديد من التجارب النيابية، الشكل الأمثل للانتخابات البرلمانية 2020؟

- لابد أن نعترف فى البداية بأن مصر فى مرحلة بناء دولة عصرية ديمقراطية حديثة، ونسعى فى الأساس إلى تفعيل المادة 5 من الدستور التى تنص على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى، فلابد أن نكون أمام حزبين أو 3 قوية بدلا من المشهد السياسى المزدحم بالأحزاب الصغيرة، فأساس الديمقراطية هو التنافسية، وهذا التنافس يتبلور فى انتخابات ونتائج، ولنكون أمام تكتل حزبى يقدم العمل الديمقراطى، خصوصا فى البرلمان، لا يمكن أن نكون أمام تجربة برلمانية والبرلمان أغلبيته «فردى مستقل»، لأن رئيس البرلمان يحتاج إلى تكتل قوى، وأهم القوانين تحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس الذين يجب أن تتوفر لديهم الخبرات الضرورية لاتخاذ قرارات فى قوانين تخص الدولة.

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■ إذن أنت تعترض على التوسع فى نظام الفردى مع زيادة المساحة لنظام القائمة؟

- بالطبع لابد من التوسع فى نظام القائمة لتكون 75% باعتبارها النسبة الأمثل للقائمة و25% للفردى، لأن القائمة تحقق شمولا أوسع وتربط الناس بالأحزاب، وهو ما يخدم المادة 5 من الدستور، كما أن القوائم تشجع الولاء للأحزاب، أما الفردى فيفصلهم عنها، على أن تكون القائمة مطلقة، إما أن تنجح كلها أو تسقط كلها، وهو ما يؤدى إلى أن تكون هناك تحالفات سياسية وليست حزبية لدخول القائمة مما يخلق حالة من النشاط والتعاون بين الأحزاب والكتل السياسية، ومميزات نظام القائمة أنه يؤدى تلقائيا إلى تبلور الحياة السياسية فى حزبين أو ثلاثة كبيرة مشاركة فى الحياة السياسية بقوة.

■ ما هى جاهزية حزب الوفد لخوض الانتخابات بنظام القوائم؟

- الوفد جاهز وقادر على الدخول فى أى تجربة سياسية لأنه يمتلك التواجد فى الشارع بين المواطنين والخبرات السياسية للتعامل على أرض الواقع،

■ ما هى أبرز مميزات نظام القائمة من وجهة نظرك؟

- يسهم فى إتاحة مقاعد لكل قوة سياسية بنسب تأييدها الحقيقى من الناخبين، ويوضح البرامج الحزبية الواضحة ومحددة المعالم والأهداف، التى تساعد على الاختيار الدقيق، وتقضى على حالة التذبذب السياسى، وأراها الطريقة الأمثل للانتخاب، إذ إن النظم الأخرى قد لا تتناسب مع الناخبين فى بعض المناطق والقطاعات الأخرى، كقطاعات الأرياف والقطاعات المليئة بنسبة كبيرة من الأمية.