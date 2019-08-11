شكرا لقرائتكم خبر عن عصام خليل: أؤيد زيادة نسبة القائمة للقضاء على رأس المال السياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن حزبه لديه تصور كامل لشكل الانتخابات البرلمانية المقبلة أعدته لجنة من قيادات وخبراء الحزب، لكنه ينتظر حتى يرى القانون الذى سيتم مناقشته فى البرلمان لطرح تصوره للنقاش.

وأضاف «خليل»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن حزبه مع التوسع فى نظام القوائم لأنه يعتبر أن النظام الفردى يتحكم فيه رؤوس الأموال، على العكس من القوائم الذى يتيح للأحزاب والقوى السياسية تكوين ائتلافات وتحالفات خلال الانتخابات.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية هل ترى نظام القائمة الأمثل للانتخابات المقبلة أم الفردى؟

- فى رأيى التوسع فى نظام القوائم هو الأفضل، خاصة أن النظام الفردى يتحكم فيه رؤوس الأموال أكثر، ومعظم النظم السياسية العالمية الديمقراطية تعتمد على شبه قائمة لأنها تقوم على تصويت برنامج حزبى وليس برنامج فرد بعينه، وعلى الجانب الآخر النظام الفردى يتيح وجود عدد مرشحين أكثر، وهو ما يسهم فى تشتيت الناخب، بينما فى القائمة سيكون العدد أسهل للناخب ويضمن سهولة العملية الانتخابية فى حد ذاتها، وأعتقد أن توسيع نطاق الاختيار بالقوائم يقضى على فكرة تأثير الأموال وسهولة العملية الانتخابية فى حد ذاتها، أرى ألا يقل تمثيل القوائم عن 80% و20% للفردى إن لم تكن 100% أفضل، على أن تضم القائمة من 4 لـ6 مرشحين لتكون عددا محدودا بدائرة محددة تناسب التمثيل العادل للمواطنين.

Advertisements

■ هل المناخ السياسى الحالى مناسب أكثر لنظام القائمة؟

- أعتبر أن نظام القائمة يمثل نظاما أكثر مصلحة للمواطن نفسه، لأن النظام الفردى يسهم فى تشتيت الناخب، بينما فى القائمة سيكون العدد أقل والأمر أسهل للناخب، ما يضمن سهولة العملية الانتخابية بكاملها، الى جانب أن القائمة تتيح للأحزاب والمستقلين تكوين ائتلاف فيما بينهم.

■ هل دارت مناقشات بالحزب حول شكل الانتخابات المقبلة؟

- هناك رؤية كاملة للحزب حول النظام الانتخابى الذى ستجرى وفقًا له الانتخابات البرلمانية المقبلة، أعدتها لجنة من قيادات وخبراء الحزب المتخصصين، وسيتم الإعلان عنها بتفاصيلها وأرقامها العلمية قريباً.

■ لو تم إقرار نسبة القائمة 75% هل سيخوض الحزب تحالفات سياسية؟

- الأمر لا يزال محل دراسة بالحزب، لكن أهلا بأى تحالف يتفق مع أيديولوجيتنا ورؤيتنا السياسية، ولندع الموقف يفرض علينا كيفية التحرك وقتها.