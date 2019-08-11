شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد: «مستقبل وطن» سيكون صاحب الأغلبية في برلمان 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، أن حزبه سيكون صاحب الأغلبية فى مجلس النواب 2020، وسيكون له الدور الأكبر فى الحفاظ على مؤسسات الدولة وتشكيل الحكومة المقبلة.

وشدد، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، على أن أفضل نظام للانتخابات البرلمانية المقبلة 75 % للقائمة و25% للفردى، على أن تكون القائمة مطلقة بوصفها الأنسب لمصر، للقضاء على عناصر فساد المال السياسى، كما أن النسبية أثبتت فشلها، بحسب قوله.. وإلى نص الحوار:

■ ما الذى يفتقده الحزب فى الوقت الحالى؟

- نفتقد التجربة السياسية من خلال استحقاق سياسى نقيس من خلاله قوة الحزب فى الشارع، فالتجربة هى المقياس. ومصر كلها تقول إننا أقوى حزب أداءً وتواجدًا.

■ الفترة المقبلة لدينا المحليات والانتخابات البرلمانية.. كيف تستعدون لها؟

- المحليات هى المدرسة الأهم، ومن المقرر أن نبدأ دورات إدارة الحملات الانتخابية التى تستهدف تأهيل 10 آلاف شخص على مستوى الجمهورية لخوض الانتخابات ونجريها بشكل متوالٍ، من خلال فرز الأشخاص المناسبين كل شهر لنخرج 50 ألف كادر فى المحافظات لنخوض بهم الانتخابات المحلية وعلينا انتظار القانون؛ لأنه لن ينظم فقط عملية الانتخابات لكنه ينظم صلاحيات المحافظ والمجالس المحلية وكل وسائل تنظيم المجال فى المحافظات لوضع نظام كامل للبلاد.

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أما مجلس النواب، فالوضع مختلف لأن عوامل أخرى تحكمه مثل الفئات والمحافظات القبلية والبدوية والعصبيات، وقد كلفنا اللجنة التشريعية للحزب بإعداد وجهة نظر عن القانون لبدء جلسات حوار حول القانون مع القوى السياسية، والحزب يتبنى نظام القائمة 75% والفردى 25 %، على أن القائمة المطلقة هى الأنسب فى مصر لأن النسبية تفسد فكرة القائمة، وتكون أقرب منها للفردى من القائمة، نحن نؤيد اتجاه القائمة على الفردى بنسبة 75٪ و25٪ للمستقلين وأى قوى سياسية من مصلحتها أن تتغلب القائمة على الفردى لمصلحة الوطن فى النهاية لأن القائمة دائما تقضى على عناصر فساد المال السياسى والقائمة المطلقة.

■ هل هناك إمكانية لتحالفات سياسية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

- الحزب لديه القدرة على خوض الانتخابات منفردا، ولا مانع من عقد تحالفات مع الأحزاب المتوافقة أيديولوجيا، لكن عقب صدور القوانين، وقد يصدر القانون بصيغة تفرض علىّ كحزب أن أخوض الانتخابات مع أكثر من كيان. عندها قد يكون اسمها مستقبل وطن أو لا يكون. وحتى الآن لم يظهر شكل القائمة سواء على مستوى الجمهورية أو مستوى القطاعات أو المحافظات.

■ هل من الممكن أن ترشح قيادات من الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

- لا بد أن أؤكد أن الحزب الوطنى ليس سبة والانتماء إليه لم يكن جريمة، وكل القيادات السياسية الحالية نشأت، وتربت فى العمل السياسى داخل الحزب الوطنى، ونحن نحتكم طبقا للوعى العام والقضاء المصرى، فلو هناك شخص فاسد يتم استبعاده، لكن لو هناك شخص له خبرته لا مانع من ضمه كما حدث وضممنا للحزب رموزا من أحزاب أخرى مثل الوفد مثلا، ولو كان الشخص ذا خبرة ونزاهه لخوض الانتخابات، فلا مانع.

■ ما تصورك لشكل البرلمان المقبل ودور مستقبل وطن به؟

- مستقبل وطن سيكون صاحب الأغلبية فى برلمان 2020 لتطبيق برنامجنا والحفاظ على مؤسسات الدولة وأيضا تشكيل الحكومة إذا حاز الحزب ثقة الناس.

وأؤكد أن الأحزاب لا تقاس بتاريخها العمرى، فهناك أحزاب تتأسس وخلال فترة قصيرة تصبح قوية ومؤثرة فى الشارع، وهناك أحزاب تبدأ قوية ثم تنهار أو يقل تأثيرها ووجودها.