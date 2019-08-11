شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يستقبل القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية للتهنئة بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، مساء السبت، لفيفا من القيادات الأمنية والدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة لتقديم التهانئ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور اللواء اركان حرب خالد لبيب رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء حاتم رياض رئيس فرع جهاز الامن الوطنى بالمحافظة والعميد الدكتور أحمد قدرى أبوحسين وكيل فرع الامن الوطنى بالمحافظة والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والعميد عصام غانم مدير فرع الامن العام بالمحافظة والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة وفضيلة الدكتور الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف والشيخ سيد عبدالعزيز امين بيت العائلة المصرية بأسيوط والمهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب وامين حزب مستقبل وطن بالمحافظة ولفيف من أعضاء مجلس النواب والمجلس القومى للمرأة بقاعة كبار الزوار بمبنى ديوان عام المحافظة.

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وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الحضور وللشعب المصري عامة وأهالي محافظة أسيوط بصفة خاصة متمنياً دوام الامن والاستقرار لمصرنا الغالية داعيا المولى عز وجل ان يعيد هذه الايام بالخير واليمن والبركات وان يحفظ مصر جيشا وشعبا وقيادة موجها رسالة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتأكيد على قوة وتماسك الشعب المصرى بمختلف طوائفه ووقوفه صفاً واحدا لاستكمال التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والبدء الفعلى في تنمية الصعيد مشيرا إلى ان صلاة عيد الاضحى ستكون بساحتى ارض الملاعب ومسجد ناصر بمدينة أسيوط بحضور جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالاضافة إلى المساجد والساحات بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأشار المحافظ إلى انتهاء كل استعدادات المحافظة بكافة اجهزتها التنفيذية لاستقبال احتفالات عيد الاضحى المبارك مؤكدا على تواجد جميع القيادات التنفيذية في مواقع عملهم طوال أيام العيد للتأكد من سلامة المرافق ومواجهة أي طارىء منوهاً إلى استمرار الرقابة على الأسواق للتأكد من استقرار الأسعار وصلاحية كافة السلع واللحوم المعروضة ومطابقتها للمواصفات وخاصة اللحوم والتي يزداد الطلب عليها خلال ايام العيد وتشكيل غرفة عمليات مستمرة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

كما استقبل المحافظ وفداً من مديرية الاوقاف والمنطقة الازهرية بأسيوط بالاضافة إلى لفيف من أساقفة ومطارانة وقساوسة محافظة أسيوط من كافة الطوائف وعلى رأسهم الانبا يوأنس أسقف مطرانية الاقباط الارثوذوكس بأسيوط والبدارى وساحل سليم والانبا لوكاس اسقف ابنوب والفتح واسيوط الجديدة والانبا كيرلس وليم مطران الاقباط الكاثوليك والانبا بيجول اسقف الدير المحرق بالقوصية والانبا ثاؤفيلس اسقف ايبارشية منفلوط والاب باقى صدقة راعى الكنيسة الانجيلية الاولى بأسيوط والذين قدموا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك كما استقبل المحافظ عددا من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المراكز والاحياء ومديري مديريات الخدمات وبعض القيادات الحزبية والنقابية واتحادات العمال وأمناء وشباب الاحزاب.