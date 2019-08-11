شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير منطقة دير السيدة العذراء بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عمران، رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى خالد، بمركز سمالوط، شمال المنيا، إن أعمال تطوير منطقة دير السيدة العذراء بجبل الطير شرق النيل، تتم بشكل طبيعى ومنتظم، مؤكدا أنه جار بجدية تنفيذ مشروع الصرف الصحى، وتحديد موقع خزان الموازنة وموقع الغابات الشجرية جنوب القرية والوقوف على مدى الإنجاز فى العمل.

وأضاف «عمران» أنه تفقد موقع العمل بمحطة الرفع الرئيسية بالدير وتنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد الرئيسية لاستكمال أعمال التطوير، وتم عقد لقاء مع مسؤولى الأملاك والمتابعة والهيئة القومية للصرف الصحى والشركة المنفذة ومسؤولى المساحة، وسوف يتم إدراج المنطقة ضمن خريطة السياحة الدينية لرحلة العائلة المقدسة، حيث يحتفل آلاف المواطنين من المسلمين والأقباط كل عام فى شهر يونيو بمولد العذراء.