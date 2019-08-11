بالدرجات.. تعرف على تفاصيل طقس أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن الأحوال الجوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة، الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود غدًا الأحد، انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنواباً نهاراً، لطيف ليلًا.

وتوقعت الهيئة، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على أنحاء البلاد غدًا:

- السواحل الشمالية الغربية 32 25.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 32 24.

- الوجه البحري والقاهرة 38 27.

- جنوب سيناء والغردقة 38 28.

- شمال الصعيد 40 26.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42 29.

طقس الاثنين

توقعت الهيئة، أن يستمر يوم الاثنين، الطقس المعتدل على السواحل الشمالية، على أن يكون حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا، لطيف ليلًا.

فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على أنحاء البلاد الاثنين:

- السواحل الشمالية الغربية 32 25.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 33 24.

- الوجه البحري والقاهرة 38 27.

- جنوب سيناء والغردقة 37 28.

- شمال الصعيد 40 26.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42 29.

طقس الثلاثاء

ومن المتوقع أن يظل الطقس يوم الثلاثاء، معتدلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على أنحاء البلاد الثلاثاء:

- السواحل الشمالية الغربية 33 25.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 33 24.

- الوجه البحري والقاهرة 38 27.

- جنوب سيناء والغردقة 37 28.

- شمال الصعيد 40 26.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 43 29.