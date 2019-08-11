أخبار مصر | سجون طرة تستعد للإفراج عن دفعة من السجناء بمناسبة عيد الأضحى غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سجون طرة تستعد للإفراج عن دفعة من السجناء بمناسبة عيد الأضحى غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد سجون طرة، غدا الأحد، أول أيام عيد الأضحى، للإفراج عن دفعة من السجناء تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الداخلية، احتفالية بمنطقة سجون طرة، بمناسبة العفو عن بعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو، حيث فحصت لجان قطاع السجون ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.

ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.