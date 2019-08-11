شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد الثاني يستمتع في «الساحل» ويتناول «الفريسكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد مرور 9 سنوات على آخر زيارة له لمصر، قام الملك السابق أحمد فؤاد الثانى، ابن الملك فاروق والملكة ناريمان، بزيارة سريعة لمصر، لم يتم الإعلان عنها ولم تأخذ الطابع الرسمى. ونزل الملك السابق بقرية الدبلوماسيين، حيث قضى عشرة أيام وتهافت المصطافون على التقاط الصور معه وأبدى ترحيباً كبيراً بذلك، كما تناول «الفريسكا» من البائع الجائل على الشاطئ.

ونشرت الصفحة الرسمية للملك فاروق على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» صورًا للملك أحمد فؤاد الثانى وابنه محمد على وزوجة ابنه نوال ظاهر وحفيده فؤاد ظاهر وحفيدته فرح نور على، على الشاطئ. ولد الملك فؤاد الثانى فى 16 يناير 1952، وكان ملكًا لمصر وله من العمر 5 أشهر بوجود مجلس وصاية فى الفترة من 26 يوليو 1952 حتى إعلان الجمهورية فى 18 يونيو 1953، وهو آخر ملوكها من أسرة محمد على وهو ابن الملك فاروق من زوجته الثانية الملكة ناريمان. وعاش أحمد فؤاد مع إخوته الثلاث فى سويسرا، وتخرج فى جامعة جنيف فى العلوم السياسية والاقتصاد، وانتقل بعد زواجه إلى باريس وعمل مستشارًا ماليًا واقتصاديًا لشركات فرنسية وأجنبية، وكان الرئيس المصرى الأسبق محمد أنور السادات قد أعاد جوازات السفر المصرية له ولعائلته.