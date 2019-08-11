شكرا لقرائتكم خبر عن «الساحل» يخطف السياحة العربية بإشغالات 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت سارة صبحى، المدير التجاري لأحد الفنادق والخبيرة السياحية، أن نسب الإشغالات الفندقية في القاهرة تتراوح من 55 إلى 65% خلال موسم الأعياد.

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وقالت «سارة» لـ«المصرى اليوم» إن نسبة الإشغالات تراجعت بالقاهرة مقارنة بالعام الماضى، نتيجة لجذب الساحل الشمالى للسائحين العرب، بالإضافة إلى تراجع حجم الأنشطة الترفيهية بالقاهرة واتجاهها إلى الساحل الشمالى. وتابعت أن الطلب حاليا مرتفع جدا على الساحل الشمالى إلى الحد الذي بلغ سعر الليلة السياحية إلى 35 ألف جنيه في الليلة، وهى أعلى قيمة وصل لها الساحل، وأشارت إلى أن الجنسيات الحالية المتواجدة هي العرب خاصة الوافدين من الخليج، إلى جانب الإسبان والوافدين من أمريكا اللاتينية.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو جنوب سيناء، إن حجم الحجوزات المؤكد لشرم الشيخ تجاوز 85%، وحجم إشغالات الساحل الشمالى والإسكندرية بلغ 100%، وأرجع ذلك للحملات التسويقية الناجحة وإقبال السياحة الداخلية على مدينة الإسكندرية.

على صعيد متصل، أعلنت شركة الصوت والضوء عن تقديم عروض إضافية للصوت والضوء باللغة العربية خلال أيام العيد.