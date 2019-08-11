شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تستقبل الملايين في رحاب «عرفات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى نحو 2.5 مليون حاج مناسك الركن الأعظم للحج، بالوقوف على عرفات، السبت، حيث سيصلون فجر اليوم في المزدلفة ويتوجهون إلى منى لرمى الجمرات، وأدى ضيوف الرحمن صلاتى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، وألقى الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، خطبة الحج في مسجد نمرة، حيث ترجمت سلطات المملكة الخطبة إلى 6 لغات، بعد إضافة اللغة الصينية، بجانب الإنجليزية والفرنسية والفارسية والملايو والأوردو، تم بث الخطبة مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام عبر الراديو والتطبيقات على الهواتف المحمولة.

وشهدت المشاعر المقدسة، السبت، هطول أمطار رعدية غزيرة، السبت، وشملت منى وعرفات ومزدلفة أثناء وقوف الحجاج على صعيد عرفات، وتساقطت الأمطار عقب أداء صلاتى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بعدة ساعات، وقبل نفرة الحجيج إلى مزدلفة، والتى بدأت مع غروب شمس السبت.

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صلاة الظهر والعصر جمعاً فى عرفات

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، رئيس بعثة الحج المصرية، أنه تم حل مشكلة حجاج التأشيرات الفردية بالتعاون مع رئيس المؤسسة المسؤولة عن التفويج، مشيراً إلى أن الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويفيد بعدم قدرة بعض هؤلاء الحجاج على التفويج إلى عرفة نتيجة عدم توفير حافلات لنقلهم قديم ويسبق التسكين ويعود لحجاج تعاقدوا مع مطوف بمعرفتهم الشخصية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة أن البعثة الطبية تتابع الحالة الصحية للمرضى المصريين الذين تم تصعيدهم لمستشفيات عرفات، السبت، لأداء المناسك، كما أنها تقدم خدماتها داخل عيادات ثابتة ومتحركة داخل المخيمات، وقال الدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة، إن الفرق الوقائية جابت، السبت، مخيمات المصريين، وقدمت التوعية الصحية اللازمة، لتجنب إصابتهم بضربات الشمس، والوقاية من الأمراض المعدية.

وقال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، إنه تم تفويج 12 ألفا من حجاج الجمعيات الأهلية بنجاح إلى عرفات وتسكينهم بالمخيمات، وتسليم كل فرد حقيبة بها «وسادة وكوفرتة وكرتونة مواد غذائية جافة» ووجبة ساخنة بجانب غرف للمصابين بالإجهاد الحرارى، وتوفير استراحات ضخمة وأعداد كبيرة من الثلاجات تحتوى على عصائر ومياه معدنية لتقديمها على مدار اليوم مجاناً، كما تم التعاقد هذا العام على دورات مياه إضافية وأماكن للوضوء.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس، خلال أيام عيد الأضحى، معتدلًا على السواحل الشمالية حارا رطبا على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيفا ليلًا في أول أيام العيد.