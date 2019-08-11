شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار لتأمين احتفالات «عيد الأضحى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، ووجه الوزير اللواء محمود توفيق، برفع درجة الاستعداد إلى القصوى، وتحقيق خطط الانتشار الأمنى للشرطة بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية.

وبدأت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن في تنفيذ خطط وإجراءات واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بالعيد.

وتضمنت الإجراءات والخطط نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور ودور العبادة والمنشآت المهمة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية التي تشهد تجمعات جماهيرية.

واضطلع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية، وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وتشدد أجهزة الأمن من الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات، لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وكذلك تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل الطرق والمحاور.

كما كثفت الوزارة الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية، لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.

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من جهتها، أصدرت وزارة التموين توجيهًا بشأن تنظيم إجازة المخابز خلال العيد، بأن تقوم شركة الكروت الذكية «سمارت» بتحديد كميات الدقيق المخصص للمخابز عن وقفة عرفات وأول وثانى أيام العيد طبقًا لمتوسط المبيعات اليومية عن يوم 6 أغسطس على النظام الإلكترونى، وذلك للمخابز الراغبة في العمل أثناء إجازة العيد.

ووجه الوزير الدكتور على المصيلحى بالسماح للمخابز البلدية المدعمة بالحصول على يومين إجازة حال رغبة صاحب المخبز أو مديره بتقديم طلب لمكتب التموين التابع له، حيث سيتم تحويل حصته إلى أحد المخابز القريبة.

وقال مصدر بالوزارة: لقد طُرحت 20 ألف ذبيحة من الخراف السودانية داخل المجمعات الاستهلاكية، حيث يصل سعر الكيلوجرام لـ95 جنيهًا، كما تم طرح 15 ألف ذبيحة من العجول السودانى بسعر 85 جنيهًا للكيلو داخل المجمعات الاستهلاكية، مع توفير الخراف الحية بـ 62 جنيها للكيلوجرام قائما في الشوادر التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة العامة لشرطة التموين في حالة استنفار منذ أكثر من شهرين، لتشديد الرقابة على الأسواق استعدادًا للعيد، حيث تواصل الإدارة حملاتها على جميع أنحاء الجمهورية، لضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وضبط محتكرى السلع الغذائية، كما تم خلال الأيام الماضية توجيه حملات رقابية سرية وعلانية على أسواق الجملة ونصف الجملة والتجزئة لضمان توافر السلع خلال فترة العيد، كما تم تكليف ضباط الإدارة بالتواجد المستمر بالأسواق لضمان توافر جميع السلع، خاصة الأساسية: «اللحوم، والدواجن، والأسماك، والزيوت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والألبان ومنتجاتها»، ومراقبة مدى التزام التجار بالبيع بالأسعار المعلنة وضمان سلامة المعروض وفحص شكاوى المستهلكين وحلها فورًا، حيث تم تخصيص رقم «24060800» لتلقى الشكاوى في أي وقت.

من جهتها، قررت هيئة السكة الحديد الدفع بـ٦ قطارات إضافية مميزة ومكيفة لخدمة ركاب الوجه القبلى لمواجهة الطلب المتزايد، وذلك بناءً على توجيهات كامل الوزير، وزير النقل.

وقال أشرف رسلان، رئيس الهيئة، إنه تم تشغيل 16 قطارًا مكيفًا ومميزا للوجهين القبلى والبحرى، علاوة على القطارات العاملة بـ318 ألف مقعد، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في نقل نحو ٤.٥ ملايين راكب منذ بدء التشغيل في إجازة العيد.

من جانبه، ناشد أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواطنى المحافظة اتباع السلوكيات السليمة في التخلص من مخلفات الأضاحى، والالتزام بذبح الأضحية بالمجازر المخصصة لذلك والمعلن عنها، مؤكدًا أنه سيتم توقيع غرامات بيئية في حال المخالفة وتلويث البيئة وذلك للحفاظ على المظهر العام للشوارع.

وشدد محافظ الجيزة على التواجد الميدانى لكل القيادات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر السلع الاستهلاكية والمواد البترولية بالأسواق، وتكثيف المرور على المطاحن والمخابز ومستودعات البوتاجاز والبدالين التموينيين ومنافذ بيع اللحوم لضبط المخالفات الخاصة بالتلاعب في الأسعار أو تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.