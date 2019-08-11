شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: عدم السماح بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة من الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الأوقاف على جميع مديري المديريات ومديري الإدارات والمفتشين وجميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد أو إمامة الناس بالصلاة فيها أو في غيرها، وعدم السماح بإقامة صلاة العيد في غير الساحات والمساجد المحددة من كل مديرية.

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كما شددت وزارة الأوقاف على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمنتهى الحسم تجاه أي مخالفة سواء مع من خالف أو مع من مكنه أو قصر في أداء واجبه الوظيفي بما يترتب عليه وقوع المخالفة، مؤكدة أن صلاة العيد لا تنعقد في الزوايا أو المصليات أو الطرقات العامة، إنما تنعقد وفق ما تحدده جهة الولاية الشرعية والقانونية على المساجد في الساحات والمساجد المحددة بمعرفة وزارة الأوقاف.

ودعت وزارة الأوقاف جميع المصلين إلى تعظيم شعائر الله، وعدم المتاجرة بها لتحقيق مكاسب فانية لا تتسق وجلال شعائر الله، «وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ».

وحذرت الوزارة من أي محاولة للافتئات على شعائر الله عز وجل بإخراجها من كونها أمرا تعبديا خالصا لله وحده إلى محاولة تحقيق مكاسب زائلة شخصية أو حزبية بتلبيس من الشيطان وحزبه، مع التأكيد على عدم السماح بتعليق أي لافتات تحمل أي شعار حزبي أو شخصي بالمساجد والساحات، وكفانا ما ترتب على المتاجرة بالدِّين لأجل مصالح شخصية أوخاصة ومحاولة اللعب بعواطف عامة الناس من خلال هذه الشعارات.