شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يهنئ السيسي هاتفيا بعيد الأضحى: تمنياتي لمصر وشعبها بكل الخير والتقدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيه عن أطيب تمنياته لمصر وشعبها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله تعالي أن يعيد هذه المناسبة على مصر بكل الخير والتقدم والازدهار.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب عن امتنانه للرئيس الفلسطيني على تهنئته بمناسبة العيد المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يُعيده على الشعب الفلسطيني الشقيق وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالتقدم والرخاء«.