شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ الشيخ صباح بعيد الأضحى:.أتمنى للشعب الكويتي كل الخير والتقدم والازدهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء السبت، اتصالاً هاتفياً بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك. وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والازدهار. ومن جانبه أعرب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن خالص تقديره للرئيس، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

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