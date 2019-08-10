شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي مهنئا برهم صالح بعيد الأضحى: أتمنى للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم، بالرئيس العراقي برهم صالح، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «الرئيس تمنى للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار».

ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان للرئيس السيسي وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعبًا.