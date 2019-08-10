شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين هاتفيا بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيًا، مساء السبت، بجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس، وتمنياته لمصر حكومة وشعبا بكل الخير والازدهار والتقدم.