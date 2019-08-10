شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي والعاهل البحريني يتبادلان التهاني بعيد الأضحى هاتفيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء السبت، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين الشقيقة للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «الرئيس تبادل التهنئة مع جلالة الملك حمد بن عيسى، متمنيًا له ولمملكة البحرين كل الاستقرار والرخاء».