شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي للتهنئة بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء السبت، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «الرئيس أعرب من جانبه عن الامتنان لسمو الشيخ محمد بن زايد على التهنئة الكريمة»، متمنيًا له ولدولة الإمارات الشقيقة كل الازدهار والرخاء.