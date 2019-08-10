بحوزتهما 10 آلاف علبة.. ضبط متهمين بالإتجار في السجائر المهربة بباب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت مباحث قسم باب الشعرية، من ضبط متهمين اثنين، بالإتجار في السجائر المهربة جمركيًا، وإعادة تصنيع السجائر بالمخالفة للقانون.

وورد للرائد محمد وداد، معاون أول مباحث قسم شرطة باب الشعرية، معلومات بإتجار "م.ص" و"م.ع" -مقيمان في فيصل- في السجائر المهربة جمركيا وإعادة تصنيعها بالمخالفة للقانون.

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وكلف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، بالقبض على المتهمين سالفا ذكرهما.

وتمكن الرائد محمد وداد، والنقيب محمود ياسر، معاونا مباحث باب الشعرية، من ضبط المتهمين داخل محل في شارع باب البحر، وعثر على ١٠ آلاف علبة سجائر أنواع مختلفة، وجوال كبير بداخله تبغ سجائر معدة للتصنيع.

واعترف المتهمان عند مواجهتهما أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة للنيابة للتحقيق.