أخبار مصر | السيسى يتلقى اتصالاً من الرئيس الفلسطيني للتهنئة بعيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسى يتلقى اتصالاً من الرئيس الفلسطيني للتهنئة بعيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيه عن أطيب تمنياته لمصر وشعبها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على مصر بكل الخير والتقدم والازدهار.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية.

وقال راضى إن الرئيس السيسى أعرب عن امتنانه للرئيس الفلسطينى على تهنئته بمناسبة العيد المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يُعيده على الشعب الفلسطينى الشقيق وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالتقدم والرخاء.