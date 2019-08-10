أخبار مصر | حسين زين يهنئ 'السيسي' بعيد الأضحى: سننتصر على الإرهاب بجهود الرئيس المخلص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين زين يهنئ 'السيسي' بعيد الأضحى: سننتصر على الإرهاب بجهود الرئيس المخلص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال في بيان له: "بأصدق التمنيات في هذه المناسبة الجليلة، ندعوا المولى عز وجل أن يوفق سيادته في استكمال مسيرة العطاء المخلصة، لبناء دولة قوية تحقق مستقبل أفضل لشعب مصر العظيم".
وأضاف: "إن جهود الرئيس المخلصة الوطنية وجيش مصر وشرطتها وبتلاحم ووحدة شعب مصر سننتصر بعون الله على أعداءنا المتربصين بمصر وشعبها، واقتلاع الإرهاب من جذوره، والعيش في أمن واستقرار في دولة مدنية حديثة، تتحقق فيه طموحات الأجيال القادمة".
وأكد "زين" تواصل دور الهيئة في تقديم المساندة الإعلامية وبقوة، لكافة مؤسسات الدولة المصرية في معركتي البناء ومحاربة الإرهاب.