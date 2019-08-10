أخبار مصر | السياح يعبرون عن رضاهم بخدمة سماعات الأذن في المتحف المصري (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياح يعبرون عن رضاهم بخدمة سماعات الأذن في المتحف المصري (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مختار الخواجة مرشد سياحي للغة الهولندية، إن السماعات الشخصية التي وفرها المتحف المصري للزائرين والسائحين خدمة متميزة وتعمل على تيسير العملية الإرشادية إلى حد كبير.

جاء ذلك خلال جولة لـ"الخليج 365"، في المتحف المصري بالتحرير لرصد آخر استعدادت المتحف لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية مشاهد حية لاستخدام السائحين هذه الخدمة الجديدة.

وأضاف "الخواجة"، أن تلك السماعات عبارة عن جزئين الأول هو المايك ويكون مع المرشد، والثاني عبارة عن مجموعة سماعات مع الفوج السياحي، ويتم ضبط السماعات والمايك على موجة خاصة بحيث لا يسمع المرشد أحد سوى تلك المجموعة.

وأشار الخواجة إلى أن تلك الخدمة توفر في الوقت والجهد وتساعد على الهدوء في المتحف وعدم تداخل الأصوات أو علوها وذلك مما ييسر العملية الإرشادية بشكل كبير كما أنها على المستوى التسويقي تمثل عامل جذب كبير.

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وتحدثت الخليج 365 مع إيلينا وهي هولندية صاحبة شركة سياحية وأثنت على الخدمة ووصفتها بالمتميزة، كما قالت ماريا وهي سائحة إن الخدمة جيدة للغاية وتجعل الاستيعاب أفضل.

ومن ناحيته قال محمد علي مدير بالمتحف المصري بالتحرير إن خدمة السماعات الشخصية موجودة بالمتحف منذ سنوات ولكنها لم تكن مفعلة بالشكل الجيد، واليوم تم تحسينها بالتعاقد مع شركة جديدة تمامًا وتوفير أعداد كبيرة من السماعات ذات جودة عالية وهي سماعات صديقة للبيئة.

وأضاف أن السماعات تعتمد على استخدام أجهزة Sennheiser الألمانية وهى أجهزة ذات جودة صوت عالية وأكثر حفاظًا على الصحة الإنسانية حيث يتم تعقيم الـ Ear Pads الخاص بكل جهاز بعد كل استخدام و قبل إعطائها للزائر الآخر، ويذكر أن وزارة الآثار أعلنت أنها ستطبق هذا النظام الجديد بجميع متاحف الجمهورية.