شراكة جامعه «بدر» مع مؤسسة «امديست مصر» لتقييم الطلبة الجدد اختبار «TOEIC»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقعت مؤسسة «امديست» مصر شراكة عقود جديدة مع مؤسسة مع جامعة «بدر» سيتم على ضوئها توسيع خدماتها التعليمية لتشمل مدن بدر والرحاب ومدينتي والشروق وهليوبوليس الجديدة. وستستخدم جامعة بدر اختبار «TOEIC» كأداة رئيسية لتقييم الطلاب المتقدمين للدراسة، بما يرفع معيار التسجيل للطلاب ويتماشى مع المعايير الدولية. ويعد «TOEIC» اختبار دولي يُستخدم لتقييم الكفاءة في اللغة الإنجليزية في بيئة دولية، كما يعتبر من أكثر الاختبارات شعبية لتقييم مهارات اللغة الإنجليزية المقدمة حصرياً من خدمات الاختبارات التربوية، وكذلك والـ«ETS» الذي توفره خدمات‏ «امديست» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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