شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها تجنب ارتداء الملابس الضيقة.. 14 نصيحة للسيدات خلال أداء الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثير من المشكلات التي تتعرض لها السيدات أثناء فترات الحج ما يعكر صفوها ويمكن تجنبها أو تفاديها بقليل من الحكمة والصبر وحسن التصرف، حيث تختلف واتباع النصائح والإرشادات والتوجيهات التي يمكن اتباعها لجعل أداء الفريضة سهلة ميسرة، فالحج هو جهاد المرأة مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم، وتختلف درجة التفكير بين السيدات وتتفاوت درجة تفهمهم للأمور، فتقع بعض المشكلات التي تؤثر على أداء المناسك بسبب سوء التصرف أوالخطأ أو النسيان.

هذا ما تكشف عنه زينب أحمد نجيب، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية وما تنصح به السيدات.

وأوضحت «زينب» أن هناك 10 نصائح للتغلب على تلك المشكلات خلال رحلة الحج، على النحو التالي:

1- لا تسافري إلا مع ذي محرم كشرط لصحة الحج، لقول النبى صلى الله عليه وسلم «لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم، فهو سوف يساعد على حل أي مشكلة أو خلاف».

2- احذري ارتداء الملابس الضيقة أو الشفافة أو القصيرة أو المزخرفة وغير المناسبة، واحرصي على الأحذية الخفيفة الملائمة للسير.

3- يحرم على المرأة أثناء أدء المناسك التطيب أو إزالة الشعر وتقليم الأظافر ولبس البرقع أو النقاب والقفازين، ويجوز لها ارتداء الجوارب والأساور والخواتم والساعة.

4- إذا أصاب المرأة حيض بالميقات فعليها أن تكمل المناسك كاملة، غير أنها لا تطوف بالبيت الحرام.

5- احرصي على الدعاء والتلبية والذكر، ولا يجوز لها رفع الصوت، فلا تسمع إلا نفسها أو النساء اللائى بجوارها.

6- ابتعدي بقدر الإمكان عن أماكن الزحام، خاصة عند الطواف أو استلام الركن اليمانى وعند الحجر الأسود وعند رمي الجمرات ولا تسيري بخطى كبيرة فليس عليك رمل أو ركض كالرجال.

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7- ضعي في حقيبتك دائما الأدوية الخاصة بك، خاصة المزمنة، وتجنبي السير في أوقات الحر الشديد تفاديا لضربات الشمس.

8- يجوز للمرأة تتناول حبوب منع الحيض لتتمكن من أداء المناسك كاملة.

9- يمكن للسيدات من كبار السن الانصراف بعد مغيب القمر للرمى قبل الزحام.

10- احذري النوم أمام الرجال وفى الأماكن العامة والكتب.

11- يجب على المرأة أن تعلم أن الفريضة تتطلب الكثير من الجهد والوقت والتعب والمشقة، فعليها اتباع الإرشادات والنصائح بصدر رحب، ومناقشة أي موضوع بكل هدوء، مع محاولة إزالة سوء التفاهم حوله.

12- يجب الابتعاد عن الأماكن الخطرة والالتزام بالقواعد والإشارات المبينة وعدم التدافع، خاصة في وسائل المواصلات، مع البعد عن التوتر والعصبية عند حدوث أي خطأ.

13- يجب عدم الدخول في مناقشات سياسية أو دينية أو إقحام طرف ثالث بينهما مهما كانت الأسباب.

14- الحرص على نظافة البدن والمكان وعدم إلقاء المخلفات إلا في أماكنها المخصصة والحذر عند السير في الأماكن المرتفعة والمنحدرات، وعند صعود وسائل المواصلات.

واستعرضت الدكتورة زينب أسلوب ضرورة حل أي مشكلة بالاحترام والمودة والهدوء، فالابتسامة عند احتداد النقاش بين أي طرفين، يساعد في تهدئة حدة الحوار، كما يعمل على فتح آفاق جديدة للإقناع.

وأوصت المرأة أن تتحلي بالصبر والهدوء ورباطة الجأش للعودة من أداء الفريضة بسلام وعافية وحج مبرور وذنب مغفور.