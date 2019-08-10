غدًا.. محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر ببنها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يؤدي الدكتور علاء مرزوق، محافظة القليوبية، غدًا، الأحد، صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها، يرافقه الدكتور عواد أحمد، السكرتير العام، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد، والشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات بالمحافظة.

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