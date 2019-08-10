شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج: تخصيص حافلات مجهّزة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو لطفي، الرئيس التنفيذي للبعثة المصري للحج، إن جميع الحجاج المصريين صعدوا على جبل عرفات، بحافلات حديثة.

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وتابع لطفي خلال لقاء تليفزيوني: «عدد من الضباط سيمكثون في المزدلفة ومنى للتأكد من رحيل كافة الحجاج المصريين، منعا لفقدان أي شخص»، مشيرا إلى أنه تم توزيع الأرقام الهاتفية على جميع الحجاج.

وأوضح أن البعثة وفرت حافلات خاصة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة.