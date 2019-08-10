شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز التبرك بجبل الرحمة يوم عرفة ؟ أستاذ شريعة إسلامية يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور على بن عبدالعزيز، أستاذ الشرعية الإسلامية، حكم صعود الحجاج على جبل الرحمة في يوم عرفة.

Advertisements

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في تغطية خاصة لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «جبل الرحمة اسمه في التاريخ جبل إيلال»، مضيفاً «النبي لم يتعب نفسه ولم يصعد على جبل الرحمة، فالنبي وقف بجانبه فقط».

وتابع: «لا يجوز التبرك أو التمسح بالجبل، فالله سحبانه وتعالي هو الذي يجبي الدعوات».