هل يجوز التبرك بجبل الرحمة يوم عرفة ؟ أستاذ شريعة إسلامية يجيب (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور على بن عبدالعزيز، أستاذ الشرعية الإسلامية، حكم صعود الحجاج على جبل الرحمة في يوم عرفة.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في تغطية خاصة لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «جبل الرحمة اسمه في التاريخ جبل إيلال»، مضيفاً «النبي لم يتعب نفسه ولم يصعد على جبل الرحمة، فالنبي وقف بجانبه فقط».
وتابع: «لا يجوز التبرك أو التمسح بالجبل، فالله سحبانه وتعالي هو الذي يجبي الدعوات».
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