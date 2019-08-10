شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إطلاق سيارتين وحافلة بشوارع بورسعيد لتعريف المواطنين بالمنظومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق حملات لتوعية المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد، حيث بدأت فعاليات إحدى الحملات أول أمس بتوزيع أكثر من ٢٨٠٠ استمارة لحث مواطني بورسعيد على التسجيل بالمنظومة.

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وأوضح الوزيرة، في بيان، السبت، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين لإتمام عملية التسجيل من خلال الوحدات والمراكز التابعة للمنظومة، مشيرًا إلى إطلاق الوزارة حملات لتوعية وحث المواطنين على التسجيل وتعريفهم بالأوراق المطلوبة للانضمام للمنظومة، حيث تم إطلاق سيارتين وحافلة «باص» التأمين الصحي الشامل، لتجوب شوارع محافظة بورسعيد كافة، وتوعية المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم إطلاق سيارة تجوب محافظة بورسعيد خلال اليوم الأول من الحملة، حيث تم توزيع حوالي ٨٠٠ استمارة، بمنطقة المعدية، بالإضافة إلى ٩٠٠ استمارة بمناطق سوق على، سوق السمك، وطرح البحر في اليوم الثاني، كما تم توزيع ما يقرب من ١١٠٠ استمارة حتى عصر اليوم الثالث بمنطقة مسجد لطفي شبارة أثناء «صلاة الجمعة»، كما تم التوجه لمنطقتي مسجد السلام وسوق السمك ببورسعيد.

وأشار «السبكي» إلى إطلاق سيارة أخرى بالتوازي تجوب مناطق وشوارع بورفؤاد، حيث تجولت بمنطقة الجامع الكبير أثناء «صلاة الجمعة»، ثم توجهت لمنطقة سوق السمك ببورفؤاد، كما تم توزيع هدايا تذكارية لكل من استوفت أوراقه وأتم عملية التسجيل، وذلك لحث المواطنين على الإقبال على التسجيل في المنظومة، مضيفًا أن الحملة ستواصل عملها خلال أيام العيد وأثناء الصلاة، خاصة في الفترات والأماكن المزدحمة والتي يتواجد بها المواطنون بشكل فعال.