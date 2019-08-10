شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الأضحى.. توزيع لحوم 127 رأس ماشية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اليوم، السبت، الجهود التي تنفذها بعض الجمعيات الأهلية بجانب الجهاز التنفيذي بالمحافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة عيد الأضحي المبارك، مؤكدا أن المجتمع المدني شريك أساسي في الخطة التنموية للمحافظة، خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط في القرى والمناطق الأكثر احتياجا والتي تتطلب مزيدا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.

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وتضمن التقرير قيام مؤسسة مصر الخير فرع بني سويف بتنفيذ مشروع صك الأضحية، والذي سيتم من خلاله ذبح 87 رأس ماشية بالمجازر المعتمدة بالمحافظة، وذلك بالاشتراك مع 64 جمعية، حيث سيتم توزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا بكافة مراكز ومدن المحافظة، خلال أيام التشريق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فيما تقوم جمعية الأورمان بذبح 40 عجلا بلديا وتوزيعها لحومها بالقرى الأكثر احتياجا، والفئات الأولى بالرعاية خاصة الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، ومحدودي الدخل، وتم إعداد خطة توضح الكميات وأماكن الذبح والتوزيع.

وكلف محافظ بني سويف وكيل وزارة التضامن ومدير عام الطب البيطري بالإشراف الميداني على تنفيذ هذه المبادرات والمساعدات العينية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لوصول هذا الدعم لمستحقيه بالقرى والأماكن التي تم اختيارها.