نشرة الحوادث المسائية.. إحالة موظفين بـ"مصر للطيران" للمحاكمة وضبط عصابة سرقة سيارات الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم السبت، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم؛ بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

إحالة 3 موظفين بـ"مصر للطيران" للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 3 موظفين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي وآخر إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه بالمخالفة للقانون.

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"قضايا الدولة" تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى

يتقدم المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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إحالة بائع متجول للمحاكمة بتهمة التعدي على فتاة "سكين" في الموسكي

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، بإحالة بائع متجول للمحاكمة العاجلة بتهمة التعدي على بائعة مناديل بسلاح أبيض في مشاجرة بينهما بالعتبة.

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ضبط 155 طربة حشيش وإستروكس بحوزة 33 متهما بالمحافظات

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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات، حملات أمنية بالمحافظات لضبط العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.

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سقوط عصابة تتزعمها سيدة لسرقة السيارات بالوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة بالإكراه من أحد المواطنين بالوايلي.

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ضبط المتهمين بسرقة 230 ألف جنيه من خليجي بالإسكندرية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط المتهمين بسرقة 230 ألف جنيه بالإكراه في الإسكندرية.

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ضبط موظف متهم بالاتجار في العملة

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، موظف، حال استقلاله سيارة ملاكي بدون لوحات وعثر بحوزته على مبالغ مالية بهدف الاتجار في النقد الأجنبي.

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ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و54 حالة قيادة تحت تأثير المخدر بالمحافظات

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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